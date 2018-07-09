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Шульгин: инцидент в Эймсбери мог быть намеренно спланирован для нанесения ущерба России

Политика
9 июля, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Постпред РФ при ОЗХО подчеркнул, что подобные истории в последнее время возникают накануне важных мероприятий

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Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин

© REUTERS/Michael Kooren

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отравление двух британских подданных в Эймсбери (графство Уилтшир) могло быть спланировано и преднамеренно организовано для дестабилизации международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник на сайте издания.

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44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены в городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вечером в воскресенье стало известно, что Дон Стерджес скончалась в больнице.

"В ситуации с Эймсбери настораживает еще одно обстоятельство: подобные истории в последнее время возникают накануне важных мероприятий. Сейчас грядут финальная стадия ЧМ-2018 и саммит России и США в Хельсинки. Трудно отделаться от мысли, что всё это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами", - отметил постпред.

Шульгин подчеркнул, что Великобритания не направляла ноту об инциденте в технический секретариат ОЗХО. "В некоторых СМИ прошла информация о том, что англичане направили соответствующую ноту в технический секретариат. Насколько мы знаем, никакой ноты не было - была лишь устно озвученная общая информация, которая не выходила за рамки того, что оглашают сейчас официальные британские лица", - сообщил дипломат изданию.

Постпред РФ при ОЗХО отметил, что Великобритания отвергла все предложения России по расследованию дела об отравлении в Эймсбери, равно как и в Солсбери, не предоставив со своей стороны никаких доказательств о причастности России к инцидентам.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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