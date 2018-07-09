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Единороссы объявили результаты праймериз кандидатов на пост мэра Якутска

Политика
9 июля, 4:14 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, июля. /ТАСС

Победителем предварительного голосования стал руководитель гордумы Александр Саввивнов

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ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" объявила в понедельник результаты предварительного голосования (праймериз), проведенного в минувшее воскресенье для определения кандидата для участия в выборах мэра Якутска. Победителем стал руководитель Якутской гордумы Александр Саввивнов, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Голоса распределились следующим образом: 85% отдали голоса за Александра Саввинова, 11,48 % проголосовали за Евгения Ладикова и 10,38 % выбрали Андрея Петрова", - говорится в сообщении.

По данным партии, на избирательные участки пришли более 13 тыс. горожан (7,57% избирателей столицы республики).

Своих кандидатов для участия в выборах мэра Якутска ранее выдвинули партии "Родина" и ЛДПР.

58-летний Саввинов с начала 1990-х годов работал в органах исполнительной власти и коммерческих структурах Якутии. Он третий созыв подряд руководит Якутской городской думой, является заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления по Дальневосточному федеральному округу.

Выборы мэра Якутска пройдут 9 сентября.

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