Шестой кандидат подал документ для участия в выборах губернатора Владимирской области

ВЛАДИМИР, 9 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Владимирской области приняла документы для участия в выборах губернатора Владимирской области от Олега Павлецова, выдвинутого партией "Гражданская инициатива". Он стал шестым претендентом на пост главы региона, сообщается в понедельник на сайте комиссии.

"8 июля в избирательную комиссию Владимирской области были представлены документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области от Олега Михайловича Павлецова, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" во Владимирской области", - говорится на сайте комиссии.

Ранее для участия в выборах губернатора документы в облизбирком представили глава региона Светлана Орлова ("Единая Россия"), депутат Законодательного собрания области Владимир Сипягин (ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), бывший вице-губернатор региона Александр Леонтьев ("Народ против коррупции") и журналист Максим Шевченко (КПРФ).

Теперь кандидатам для регистрации необходимо до 25 июля преодолеть муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 134 муниципальных депутатов.

Срок подачи документов на выдвижение на должность губернатора Владимирской области завершается 10 июля.

Выборы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.