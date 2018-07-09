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Источник: встреча правительства и оппозиции Сирии по конституционному комитету отложена

Политика
9 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что встреча должна состояться 10 июля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии по формированию конституционного комитета, ранее намеченная на 10 июля, откладывается на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к подготовке переговоров.

"Такая встреча остается в планах, но пока она отложена. Точного времени проведения нет", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что представители правительства Сирии и оппозиции проведут 10 июля рабочее заседание по формированию сирийского конституционного комитета.

30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. Его участники договорились сформировать конституционную комиссию в составе 150 человек при равных квотах от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества для рассмотрения вопросов конституционной реформы. Правительство Сирии уже предоставило спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре списки членов комитета, представители ряда групп оппозиции, участвовавших в сочинском форуме, направили 15 июня странам - гарантам сирийского перемирия (Иран, Россия и Турция) свой вариант документа.

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