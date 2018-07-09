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Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев

Политика
9 июля, 13:34 дата обновления: 9 июля, 13:47 UTC+3

По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле неизвестно о том, чтобы "Россия как-то ассоциировалась" с инцидентом в Эймсбери

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями в Великобритании, ситуация представляет опасность для всей Европы.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки [Дон Стерджес, которая 8 июля скончалась после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери], мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающими проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании. Это представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальных европейцев", - сказал он.

В Кремле неизвестно о том, чтобы "Россия как-то ассоциировалась" с инцидентом в Эймсбери, такие обвинения были бы абсурдны.

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