Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями в Великобритании, ситуация представляет опасность для всей Европы.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки [Дон Стерджес, которая 8 июля скончалась после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери], мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающими проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании. Это представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальных европейцев", - сказал он.

В Кремле неизвестно о том, чтобы "Россия как-то ассоциировалась" с инцидентом в Эймсбери, такие обвинения были бы абсурдны.