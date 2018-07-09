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Путин обсудит развитие Ингушетии с главой республики

Политика
9 июля, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что также у президента запланированы закрытые рабочие встречи и совещания

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Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и обсудит с ним развитие региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] продолжает регулярное общение практически в ежедневном формате с главами регионов, - отметил представитель Кремля. - Сегодня он позанимается делами Республики Ингушетия на встрече с Юнус-Беком Евкуровым".

Песков добавил, что также у президента запланирован ряд рабочих встреч и совещаний, которые будут носить закрытый характер.

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