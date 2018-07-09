Путин обсудит развитие Ингушетии с главой республики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и обсудит с ним развитие региона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] продолжает регулярное общение практически в ежедневном формате с главами регионов, - отметил представитель Кремля. - Сегодня он позанимается делами Республики Ингушетия на встрече с Юнус-Беком Евкуровым".

Песков добавил, что также у президента запланирован ряд рабочих встреч и совещаний, которые будут носить закрытый характер.