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Депутат ГД связал антироссийские инициативы Киева с просьбами к Западу о финансировании

Политика
9 июля, 14:17 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, июля. /ТАСС

Ранее профильный комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции, подготовленный делегацией Украины и посвященный "нарушению прав человека и основных свобод" в Крыму

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БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Внесение представителями Украины любых антироссийских инициатив на международных площадках, в частности, в рамках нынешней ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, напрямую связано с поступающими затем от Киева просьбами в адрес западных стран о финансовой помощи. Такое мнение высказал журналистам в понедельник член российской делегации, депутат Госдумы Николай Брыкин.

В понедельник профильный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам на заседании поддержал проект резолюции, подготовленный делегацией Украины и посвященный "нарушению прав человека и основных свобод" в Крыму. Представители российской делегации подвергли его критике и указали на некорректный подсчет голосов при принятии соответствующего решения комитетом.

"Проанализируйте любые резолюции, которые выдвигала Украина, и проследите. Допустим, это происходит на одной площадке, а через какое-то время другая ситуация: они просят денег. Деньги приходят и исчезают", - констатировал парламентарий.

"Задача простая: у власти [в Киеве] находится правительство, которое, невзирая ни на что, извините за сленговое выражение, пытается отпилить от американцев, европейцев, потихоньку распилить внутри. И плевать им на все права и свободы, - отметил Брыкин. - Цель только одна - корысть". "Это легко просчитать: все, что происходило, заканчивалось просьбой дать денег", - заключил он.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании Рейхстага, где заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ.

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