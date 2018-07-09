Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации

Политика
9 июля, 14:41 дата обновления: 9 июля, 14:57 UTC+3

Это связано, в том числе, с деструктивными устремлениями действующей власти Украины, отметил секретарь Совбеза РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Угроза дестабилизации ситуации в Крыму сохраняется, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании в Севастополе.

"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Они прежде всего связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении Россией", - сказал Патрушев.

Смотрите также

Патрушев заявил о бездействии чиновников по сносу самостроев в Крыму

Патрушев: процесс перевода ряда предприятий ОПК в Крыму в госсобственность идет медленно

Патрушев в аэропорту Симферополя обсудил вопросы безопасности авиаперевозок

Патрушев отметил, что деятельность запрещенного в России экстремистского "Меджлиса крымско-татарского народа" из-за рубежа способствует росту преступлений экстремистского характера в Крыму. "Кроме того, радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - сказал Патрушев.

По его словам, прокуратурой в 2017 году и в текущем году "выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесено 1200 актов прокурорского реагирования, возбуждено 12 уголовных дел".

Неэффективный контроль миграционных потоков на территорию Крыма негативно влияет на региональный рынок труда, сообщил также секретарь. 

Он также отметил, что повышена антитеррористическая защищенность гидротехнических сооружений, которые модернизируются в Крыму. "Принят ряд мер, направленных на восстановление качественного состава воды питьевых источников. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, одновременно повышена их антитеррористическая защищенность", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: восьмого мальчика вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Песков: ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всех европейцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!