Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Угроза дестабилизации ситуации в Крыму сохраняется, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании в Севастополе.

"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Они прежде всего связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении Россией", - сказал Патрушев.

Патрушев отметил, что деятельность запрещенного в России экстремистского "Меджлиса крымско-татарского народа" из-за рубежа способствует росту преступлений экстремистского характера в Крыму. "Кроме того, радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - сказал Патрушев.

По его словам, прокуратурой в 2017 году и в текущем году "выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесено 1200 актов прокурорского реагирования, возбуждено 12 уголовных дел".

Неэффективный контроль миграционных потоков на территорию Крыма негативно влияет на региональный рынок труда, сообщил также секретарь.

Он также отметил, что повышена антитеррористическая защищенность гидротехнических сооружений, которые модернизируются в Крыму. "Принят ряд мер, направленных на восстановление качественного состава воды питьевых источников. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений, одновременно повышена их антитеррористическая защищенность", - сказал он.