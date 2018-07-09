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ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Тюменской области

Политика
9 июля, 15:00 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 9, июля. /ТАСС

Координатор регионального отделения партии Артем Зайцев планирует подать документы для регистрации на этой неделе

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ТЮМЕНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Тюменское региональное отделение ЛДПР выдвинуло депутата Тюменской областной думы, координатора регионального отделения партии Артема Зайцева кандидатом на выборы губернатора Тюменской области.

"На сегодняшней конференции утвердили мою кандидатуру, <...> сейчас мы активно включаемся в работу по сбору документов для сдачи в областную избирательную комиссию. Ожидаем, что в среду документы будут готовы, и мы сдадим их", - сообщил в понедельник ТАСС Зайцев.

Как пояснили ТАСС в избирательной комиссии Тюменской области, своего кандидата также выдвинуло региональное отделение "Партии социальной защиты России" - им стала глава регионального отделения Лариса Шакурова.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил 44-летнего Александра Моора врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой РФ Владимира Якушева. С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени. Избирать главу региона 9 сентября будут жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поскольку для выборов губернатора Тюменской области три самостоятельных субъекта образуют единый избирательный округ.

Ранее сообщалось, что Тюменское областное отделение КПРФ выдвинуло в качестве кандидата на выборы депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко, а региональное отделение "Справедливой России" в Тюменской области выдвинуло кандидатом председателя Совета отделения, заместителя председателя Тюменской областной думы Владимира Пискайкина. Кандидата в губернаторы Тюменской области от "Единой России" выберут 18 июля.

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Персоны
Моор, Александр Викторович Якушев, Владимир Владимирович
Темы
Тюменская область Единый день голосования Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
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