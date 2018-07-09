Патрушев: неэффективный миграционный контроль в Крыму негативно влияет на рынок труда

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Неэффективный контроль миграционных потоков на территорию Крыма негативно влияет на региональный рынок труда, сообщил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова.

"За последние два года пресечена деятельность 70 организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлечено 233 организаторов каналов незаконной миграции. Кроме того, неэффективный контроль миграционных потоков на территорию Крыма оказывает негативное влияние на региональный рынок труда. До настоящего времени не выделены средства для создания в Крыму и Севастополе специальных учреждений для временного содержания граждан, подлежащих административному выдворению, депортации либо реадмиссии за пределы РФ", - сказал Патрушев.