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Эксперт: Путину и Трампу важно обсудить в Хельсинки вопрос кибербезопасности

Политика
9 июля, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что в этой области необходимо какое-то регулирование

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу важно рассмотреть на предстоящем 16 июля саммите в Хельсинки проблему кибербезопасности, так как это становится одним из ключевых элементов обеспечения безопасности в целом. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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"Мы сейчас попали в ситуацию, когда огромное количество всех видов наших активностей - от оборонных до информационных, от торговых до культурно-интеллектуальных - осуществляются в виртуальном электронном мире. В этой ситуации нужно какое-то регулирование", - пояснил эксперт.

При этом он назвал несколько наиболее актуальных аспектов кибербезопасности. "Это военная безопасность, потому что оружие управляется электронно, и это становится все более сложным. Это повседневное управление банковской жизнью, жизнью больших городов, управление энергетикой, агломерациями, это также информация и коммуникация", - отметил собеседник агентства.

В этой связи он затронул проблему достоверности информации. "Никогда не было так сложно отличить правду от лжи, недаром возникают разговоры о фейковых новостях, об эпохе пост-правды, - обратил внимание собеседник. - Люди, в том числе ответственные политики, принимают решения, опираясь на достоверность поставляемой информации".

"Система нашего цифрового мира необычайно уязвима перед атаками людей, агрессивно и варварски настроенных. Радикальные террористы с охотой туда лезут", - констатировал Быстрицкий.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что вопросы международной кибербезопасности могут войти в повестку дня российско-американского саммита.

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