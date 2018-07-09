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Посольство РФ после смерти британки призвало Лондон раскрыть данные о событиях в Солсбери

Политика
9 июля, 16:32 дата обновления: 9 июля, 16:53 UTC+3

Без доступа к материалам следствия диппредставительство будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как "безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона"

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© Steve Parsons/PA via AP

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Гибель британской гражданки от отравления в городе Эймсбери ставит вопрос о необходимости для властей Великобритании раскрыть информацию о событиях в графстве Уилтшир и о ходе ведущегося расследования. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

"Гибель британской гражданки с новой силой ставит вопрос о необходимости для британских властей в духе полной транспарентности предоставить международной и британской общественности полную информацию как о медицинских аспектах произошедшего в Солсбери и Эймсбери, так и о ходе расследования, наличии улик и фактах, на которых основываются звучащие в адрес России обвинения", - отметил дипломат.

"Требуем прекратить нарушать международное право, включая консульские конвенции и соглашения о взаимной правовой помощи. Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона", - констатировал представитель диппредставительства.

"Пока, если судить по делу Скрипалей, полицейское расследование ограничено жесткими политическими рамками, навязанными нынешним руководством страны. Бездоказательные обвинения в адрес России делают установление истинных причин произошедшего невозможным", - добавил он.

"Хотели бы выразить соболезнования родным и близким Дон Стерджес в связи с ее трагической смертью. Надеемся, что причины и обстоятельства ее отравления будут расследованы добросовестно и в соответствии с высокими международными стандартами, а виновные привлечены к уголовной ответственности", - заметил пресс-секретарь.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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