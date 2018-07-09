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Москва продолжит настаивать на консульском доступе к Скрипалям

Политика
9 июля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что представители внешнеполитического ведомства Великобритании безосновательно игнорируют требование России

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия обеспокоена состоянием экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пострадавших в результате инцидента с отравлением в английском Солсбери, и продолжит настаивать на консульском доступе к ним. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее ответа на соответствующий вопрос размещен на сайте МИД РФ.

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"Мы продолжаем уделять самое пристальное внимание развитию ситуации в деле Скрипалей, в котором линия Лондона с каждым днем вызывает все больше вопросов, - отметила она. - Особо беспокоит то, в каком состоянии находятся сейчас пострадавшие в результате провокации в Солсбери российские граждане Сергей и Юлия Скрипали. К сожалению, британские власти упорно продолжают отказывать нам в возможности лично встретиться с ними, поинтересоваться состоянием их здоровья, убедиться в том, что они проживают в адекватных условиях".

Захарова указала, что представители МИД Великобритании безосновательно игнорируют требования России о консульском доступе к Скрипалям и формально реагируют на неоднократные обращения, ссылаясь при этом на необходимость уважать частную жизнь Юлии Скрипаль. Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на то обстоятельство, что с момента инцидента в Солсбери Юлия Скрипаль только два раза общалась с внешним миром, причем в условиях строгого контроля. Как подчеркнула Захарова, такая ситуация позволяет вновь поставить вопрос о степени свободы россиянки в решениях и пожеланиях.

"В целом налицо нарушение Лондоном соответствующих положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года, - продолжила она. - Такая линия поведения усиливает наши подозрения в том, что Скрипали либо насильственно изолированы британскими властями, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально".

"В этой связи российская сторона будет продолжать настаивать на выполнении Великобританией своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа", - подытожила Захарова.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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