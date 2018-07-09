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Генсовет единороссов утвердил кандидатов на довыборы депутатов Госдумы

Политика
9 июля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Довыборы в Думу пройдут в единый день голосования 9 сентября

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генсовет "Единой России" в понедельник утвердил кандидатов на довыборы депутатов Госдумы по пяти одномандатным округам.

15 июня началась избирательная кампания по дополнительным выборам в Госдуму по семи одномандатным округам, которые стали вакантными по разным причинам. Речь идет о двух округах в Саратовской области (выдвигать своего кандидата единороссы решили только в одном из них - Балашовском одномандатном избирательном округе), округах в Амурской (где партия также решила не выдвигать своих кандидатов), Калининградской, Нижегородской, Самарской и Тверской областях.

Кандидатом на пост депутата нижней палаты парламента "Единой России" по центральному одномандатному округу №98 Калининградской области был утвержден член регионального политического совета калининградского регионального отделения партии Александр Ярошук. Представлять партию на довыборах по Нижегородскому одномандатному избирательному округу №129, согласно решению генсовета, будет член регионального политсовета нижегородского реготделения "Единой России" Дмитрий Сватковский.

От Самарской области (Самарский одномандатный избирательный округ №158) единороссы решили выдвинуть экс-депутата Госдумы, советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. Балашовский одномандатный избирательный округ №165 Саратовской области на довыборах от "Единой России" представит Евгений Примаков, Тверскую область (Заволжский одномандатный избирательный округ №180) - депутат Законодательного собрания Тверской области на непостоянной основе Сергей Веремеенко.

"Абсолютным большинством голосов все кандидаты были утверждены", - сказал член Совета Федерации, глава счетной комиссии генсовета Валерий Рязанский.

Единый день голосования

В соответствии с законом дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам могут быть назначены не позднее 15 июня. Довыборы в Госдуму, согласно недавно принятым поправкам, проходят только в единый день голосования, который в этом году приходится на 9 сентября. В случае если какие-либо одномандатные округа становятся вакантными после назначения кампании, выборы в них проводятся уже в следующий единый день голосования.

В общей сложности в единый день голосования в 33 регионах России пройдут выборы губернаторов и заксобраний. Глав субъектов изберут в ходе прямых выборов в 22 регионах, еще в четырех руководителя выберут депутаты законодательного собрания. В 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - городских дум административных центров.

Также 9 сентября пройдет множество муниципальных выборов.

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