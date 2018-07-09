Слуцкий связал отставку Джонсона с его несоответствием видению внешней политики Мэй

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Уход Бориса Джонсона в отставку с поста главы МИД Великобритании связан с несоответствием его взглядов видению внешней политики премьер-министра страны Терезы Мэй, но не на российском направлении. Такое мнение высказал в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я встречался с ним несколько раз, в том числе год назад на полях министерской недели Генассамблеи ООН, - сказал парламентарий. - Он традиционно демонстрировал готовность к неформальному общению, но официальная позиция, которую он занимал, была, к сожалению, сугубо деструктивной. Да и всей команды, которая работала под его руководством".

По словам Слуцкого, это не мешало контактам российских законодателей с британскими парламентариями, однако сегодня сотрудничество двух стран во всех плоскостях, и в том числе парламентской, далеко от конструктивного. "Мне сложно назвать страну, где образ России предстает более искаженным, чем в Соединенном Королевстве. Может быть, в США", - констатировал депутат, напомнив, что за последние месяцы основные нападки на РФ были связаны с делом Скрипалей, "комментировать которые уже незачем".

"Британские коллеги, в том числе на площадке Форин оффиса, делали все возможное, чтобы демонизировать и маргинализировать образ России", - отметил политик.

"Отставка Джонсона, безусловно, не связана с какой-то его недоработкой в этом направлении, тут он превосходил сам себя", - добавил глава комитета Госдумы. "Другое дело, что госпожу Мэй, политика прагматичного и даже где-то циничного, Джонсон мог не устраивать", - считает он.

"Мое личное впечатление: его растрепанность - не только внешняя, но и в действиях, некая непоследовательность с точки зрения главы кабинета министров - могла гомеопатически накапливаться. Мне кажется, Джонсон был нестандартным членом кабинета Мэй, и она предпочла, чтобы на этом посту был кто-либо в большей степени сходный по ментальности с ней самой и ее видением необходимости проводить последовательную, достаточно жесткую внешнюю политику", - сказал Слуцкий. "Это мое личное впечатление, но оно корреспондируется с мнением многих западных политиков, с которыми мы в последнее время общались в Берлине (в рамках летней сессии ПА ОБСЕ - прим. ТАСС)", - заключил он.