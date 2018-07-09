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РФ приветствует возобновление контактов на высшем уровне между Эфиопией и Эритреей

Политика
9 июля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Нормализация двусторонних отношений отвечает интересам народов этих стран, подчеркнули в российском МИД

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия положительно оценивает проведение в воскресенье саммита между Эфиопией и Эритреей и считает, что встреча лидеров двух стран поможет улучшить политический климат на Африканском континенте.

Об этом говорится в комментарии, размещенном в понедельник на сайте МИД РФ.

"В Москве приветствуют возобновление прямых эфиопо-эритрейских контактов, ставшее возможным благодаря доброй воле лидеров обоих государств, - отметили в министерстве. - Россия последовательно выступала за преодоление существующих между Аддис-Абебой и Асмэрой разногласий исключительно мирными средствами, путем целенаправленных политико-дипломатических усилий по поиску взаимоприемлемых развязок".

Скорейшая нормализация двусторонних отношений отвечает коренным интересам народов этих стран, а также будет способствовать стабилизации политической ситуации и экономической интеграции в Африке, подчеркнули на Смоленской площади.

8 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел в столице Эритреи переговоры об урегулировании территориального спора с президентом страны Исайясом Афеворки. В министерстве информации Эритреи назвали этот визит историческим, отметив, что встреча лидеров двух стран является первой в своем роде за 20 лет и знаменует новую эру мира и сотрудничества. По итогам встречи Ахмед и Афеворки подписали совместную декларацию о мире и дружбе.

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