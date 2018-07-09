Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии

йсАНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался с прибывшими в Анкару президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Молдавии Игорем Додоном и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Российский премьер присутствует здесь на официальной церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с лидерами более двадцати мира стран. Помимо Медведева, мероприятия посещают главы кабинетов министров Болгарии, Боснии и Герцеговины, Гвинеи, Грузии, Замбии, Казахстана, Македонии, Пакистана, Сомали и Украины.