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"Единая Россия" выдвинула и. о. вице-премьера Нижегородской области в депутаты Госдумы

Политика
9 июля, 19:29 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Дмитрий Сватковский выразил однопартийцам благодарность за поддержку и пообещал продолжить работу по развитию региона и областного центра

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-премьера Нижегородской области Дмитрий Сватковский стал кандидатом в депутаты Государственной думы по Нижегородской области от партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято на заседании генсовета партии в понедельник, сообщила пресс-служба "Единой России".

"Кандидатом от "Единой России" на довыборах депутата Государственной думы по 129 избирательному округу стал Дмитрий Сватковский. Ранее он стал победителем предварительного голосования "Единой России", набрав наибольшее количество голосов избирателей (74,35%)", - говорится в сообщении.

Сватковский выразил однопартийцам благодарность за поддержку и пообещал продолжить начатую перед чемпионатом мира по футболу работу по развитию региона и областного центра.

"Для достижения намеченных целей потребуется слаженная работа на каждом уровне власти. Готов и дальше работать на благо области вместе с главой региона Глебом Никитиным и отстаивать интересы Нижегородской области в Государственной думе", - передает пресс-служба слова Сватковского.

Ранее депутатом Госдумы по 129 округу был Владимир Панов. Его полномочия были прекращены досрочно 19 декабря 2018 года в связи с избранием на должность мэра Нижнего Новгорода.

Выборы депутата Госдумы состоятся в Нижегородской области в единый день голосования 9 сентября.

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