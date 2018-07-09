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Расположение загородных участков к выборам мэра Москвы определили в четырех регионах

Политика
9 июля, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Участки откроют в Подмосковье, Владимирской, Калужской и Тульской областях

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Расположение 198 загородных избирательных участков к выборам мэра Москвы определили в четырех близлежащих регионах - Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Об этом написал во вторник в Twitter председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

"Экстерриториальные участки по выбором мэра Москвы: Подмосковье - 172, Владимирская область - пять, Калужская -16, Тульская - пять", - написал Венедиктов.

Ранее он рекомендовал членам рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков создать не более 10% (не более 300-330) таких участков от общего количества избирательных участков на территории Москвы.

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно- пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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Тверская область Тульская область Калужская область Ярославская область Владимирская область Единый день голосования - 2018
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