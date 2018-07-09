Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Толстой заявил о недопустимости принятия резолюций ПА ОБСЕ на основе фейковых новостей

Политика
9 июля, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ сказал и. о. спикера ассамблеи Георгию Церетели о необходимости проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ не могут приниматься на основании фейковых новостей, и перед внесением проектов таких документов необходимо посетить страну, которой они касаются. Об этом заявил в понедельник глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с и. о. спикера ассамблеи представителем Грузии Георгием Церетели.

Смотрите также

Глава ПА ОБСЕ готов содействовать диалогу РФ и Украины на площадке ассамблеи

Комитет ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о "нарушениях прав человека" в Крыму

В Совфеде заявили, что страны "старой Европы" уклоняются от критики РФ на ПА ОБСЕ

"Мы встретились с исполняющим обязанности председателя ПА ОБСЕ господином Церетели, обсудили возможности работы российской делегации в рамках ассамблеи, обменялись предложениями по вариантам проблем, продвинуть решение которых мы могли бы вместе", - сказал Толстой журналистам после встречи, которая состоялась на полях летней сессии ассамблеи без присутствия прессы. По его словам, общение прошло на русском языке. "Мы отдельно попросили и. о. председателя о беспристрастности в рассмотрении вопросов, довели до него позицию делегации РФ, связанную с регулярным выдвижением антироссийских резолюций на ПА, договорились о том, что дальше будем продолжать сотрудничество", - сообщил политик.

"Мы говорили о том, что авторы [проектов] резолюций [ПА ОБСЕ], которые их предлагают, не видели ничего своими глазами, и основываются на фейковых новостях, - продолжил глава делегации РФ. - Говорили о том, что необходимо проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций". "Соответственно, в том случае, если, допустим, речь идет о правах человека в России, нужно, чтобы парламентарий съездил в Россию, если речь идет о Донбассе, нужно быть на Донбассе", - добавил он. По оценке Толстого, Церетели "в принципе отнесся к этому с пониманием и сказал, что он, со своей стороны, тоже готов в этом поддерживать" парламентариев РФ.

"Отдельно говорили о возможностях совместных действий с ОБСЕ на направлении урегулирования различных конфликтов. Но это был скорее абстрактный разговор, он пока до деталей не дошел", - констатировал вица-спикер.

Одновременно делегация РФ "высказала претензии про процедуре голосования (по проектам резолюций - прим. ТАСС) и заявила, что необходимо каждый раз спрашивать воздержавшихся, чтобы была возможность подсчитать их голоса и занести в протокол", информировал Толстой. "Мнение тех, кто ни за, ни против, тоже мнение, - убежден он. - Мы довели до него эту обеспокоенность. Он пообещал впредь только так и делать", - заключил вице-спикер.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где в наши дни заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. На рассмотрении делегатов находятся в том числе три проекта резолюций, касающихся прав человека в Крыму, критики российской судебной системы и 10-летней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии. Они были включены в повестку вопреки возражениям делегации РФ и поддержаны профильными комитетами ассамблеи. Теперь они будут вынесены на голосование на пленарном заседании сессии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Грузия Россия Украина Южная Осетия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Мэй признала, что была удивлена отставкой Джонсона с поста главы МИД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!