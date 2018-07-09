Толстой заявил о недопустимости принятия резолюций ПА ОБСЕ на основе фейковых новостей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ не могут приниматься на основании фейковых новостей, и перед внесением проектов таких документов необходимо посетить страну, которой они касаются. Об этом заявил в понедельник глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с и. о. спикера ассамблеи представителем Грузии Георгием Церетели.

"Мы встретились с исполняющим обязанности председателя ПА ОБСЕ господином Церетели, обсудили возможности работы российской делегации в рамках ассамблеи, обменялись предложениями по вариантам проблем, продвинуть решение которых мы могли бы вместе", - сказал Толстой журналистам после встречи, которая состоялась на полях летней сессии ассамблеи без присутствия прессы. По его словам, общение прошло на русском языке. "Мы отдельно попросили и. о. председателя о беспристрастности в рассмотрении вопросов, довели до него позицию делегации РФ, связанную с регулярным выдвижением антироссийских резолюций на ПА, договорились о том, что дальше будем продолжать сотрудничество", - сообщил политик.

"Мы говорили о том, что авторы [проектов] резолюций [ПА ОБСЕ], которые их предлагают, не видели ничего своими глазами, и основываются на фейковых новостях, - продолжил глава делегации РФ. - Говорили о том, что необходимо проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций". "Соответственно, в том случае, если, допустим, речь идет о правах человека в России, нужно, чтобы парламентарий съездил в Россию, если речь идет о Донбассе, нужно быть на Донбассе", - добавил он. По оценке Толстого, Церетели "в принципе отнесся к этому с пониманием и сказал, что он, со своей стороны, тоже готов в этом поддерживать" парламентариев РФ.

"Отдельно говорили о возможностях совместных действий с ОБСЕ на направлении урегулирования различных конфликтов. Но это был скорее абстрактный разговор, он пока до деталей не дошел", - констатировал вица-спикер.

Одновременно делегация РФ "высказала претензии про процедуре голосования (по проектам резолюций - прим. ТАСС) и заявила, что необходимо каждый раз спрашивать воздержавшихся, чтобы была возможность подсчитать их голоса и занести в протокол", информировал Толстой. "Мнение тех, кто ни за, ни против, тоже мнение, - убежден он. - Мы довели до него эту обеспокоенность. Он пообещал впредь только так и делать", - заключил вице-спикер.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где в наши дни заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. На рассмотрении делегатов находятся в том числе три проекта резолюций, касающихся прав человека в Крыму, критики российской судебной системы и 10-летней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии. Они были включены в повестку вопреки возражениям делегации РФ и поддержаны профильными комитетами ассамблеи. Теперь они будут вынесены на голосование на пленарном заседании сессии.