Незаконные вооруженные формирования в Сирии сдали за сутки 11 танков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования сдали за сутки 11 танков, пять БМП, пять минометов, три зенитные пушки и другое оружие. Об этом в понедельник сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Всего боевиками незаконных вооруженных формирований за сутки сдано: 11 танков, пять БМП, пять минометов, 55 крупнокалиберных пулеметов, три зенитные пушки, 14 единиц противотанковых управляемых ракет американского производства и большое количество стрелкового оружия", - заявил он.

По словам Цыганкова, представителями Центра проведены переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-Западной зоне деэскалации с целью дальнейшей нормализации ситуации в районах примирения. В населенном пункте Бусра (провинция Риф Дамаск) в результате сданы: два танка, один миномет и один пулемет.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь десяти сирийцам, в том числе пятерым детям.

Для обеспечения правопорядка российская военная полиция патрулирует населенные пункты Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман провинции Хомс.

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулись 71 700 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратились 100 человек", - добавил генерал-майор.