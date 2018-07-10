"Партия малого бизнеса России" выдвинула кандидата на выборы губернатора Алтайского края

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Кандидатом в губернаторы Алтайского края от "Партии малого бизнеса России" выдвинут редактор интернет-издания города Рубцовска Сергей Сущевский. Он предоставил документы в крайизбирком, сообщили во вторник в ведомстве.

"Выдвинут шестой кандидат на досрочные выборы губернатора Алтайского края, он предоставил документы в избирательную комиссию региона. Рабочая группа будет проводить проверку документов. В документах, которые предоставил Сущевский, указано, что он заместитель гендиректора в ООО "Доротея22", главный редактор сетевого издания "Городской портал "вРубцовске.ру", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первой своего кандидата - врио губернатора края Виктора Томенко - выдвинула партия "Единая Россия", он подал документы в краевой избирком. Партия роста предлагает на пост главы региона председателя регионального отделения Андрея Крылова, ЛДПР - депутата своей фракции в краевом заксобрании Владимира Семенова. Оба они предоставили в избирательную комиссию края необходимые документы. Кандидатом от партии "Яблоко" выдвинут общественник, председатель товарищества собственников жилья "Октябрьский" Виктор Рау, от "Справедливой России" впервые в истории региона на выборы губернатора выдвинута женщина - Людмила Суслова.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора - председателя правительства Красноярского края.

Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.