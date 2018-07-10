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Лавров: РФ и Казахстан находят баланс решений в непростой международной обстановке

Политика
10 июля, 9:10 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, июля. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись поздравлениями по случаю юбилея подписания декларации между Казахстаном и РФ о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие

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АСТАНА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран. Об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова главе МИД Казахстана Кайрату Абдрахманову по случаю 20-летия подписания декларации между Казахстаном и РФ о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана, министры иностранных дел двух стран обменялись поздравительными посланиями и выразили уверенность в продолжении развития многопланового российско-казахстанского сотрудничества в интересах упрочения дружбы двух народов.

При этом Лавров констатировал, что реализация основополагающих идей декларации обеспечила поступательное развитие казахстанско-российских отношений, их выход на качественно новый уровень союзничества и стратегического партнерства. "В нынешней непростой международной обстановке такой подход позволяет нам находить сбалансированные, в максимальной степени учитывающие интересы друг друга решения", - отметил глава МИД России в своем поздравительном послании.

Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что подписание декларации создало условия для укрепления образцовой модели сотрудничества между нашими странами и всестороннего взаимодействия, впервые обозначив союзнический характер отношений Казахстана и России. "За прошедший период декларация стала надежной основой механизма стратегического партнерства наших стран. И сегодня отношения между Казахстаном и Россией развиваются уверенно и динамично, а взаимодействие углубляется на всех направлениях", - подчеркнул Абдрахманов.

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