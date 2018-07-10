Богданов обсудил с саудовским министром отношения Москвы с Эр-Риядом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и министр информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад, который находится в Москве с рабочим визитом, обсудили во вторник развитие отношений между двумя странами и ближневосточную тематику. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы было проведено заинтересованное обсуждение путей дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений с акцентом на укрепление взаимодействия в информационной сфере", - отметили в МИД.

"Затрагивались также некоторые актуальные аспекты ближневосточной повестки дня", - информировали в министерстве.