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Депутаты Приморья поддержали законопроект о пенсионной реформе

Политика
10 июля, 12:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, июля. /ТАСС

Депутаты отметили важность доработки и корректировки документа с учетом дальневосточной специфики

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края во вторник обсудили и поддержали проект закона о пенсионной реформе, отметив, что его нужно доработать с учетом дальневосточной специфики. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

На внеочередном собрании депутаты обсудили ряд проектов законов, в том числе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", и поддержали их.

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"В ходе дискуссии они отметили, что документ (внесенный в Государственную Думу проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" - прим. ТАСС) должен стать основой для дальнейшей доработки и корректировки с учетом дальневосточной специфики", - говорится в сообщении.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

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Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

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