Мосгоризбирком подписал соглашение с Владимирской областью по созданию загородных участков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком заключил с избиркомом Владимирской области соглашение о сотрудничестве по образованию загородных избирательных участков по выборам мэра Москвы, передает во вторник корреспондент ТАСС.

Ранее Мосгоризбирком заключил соответсвующие соглашения с избиркомами трех регионов - Московской, Калужской, Тульской областей.

"Сегодня мы подписали соглашение между Московской городской избирательной комиссией и избирательной комиссией Владимирской области, на территории которой также планируется организовать избирательные участки для москвичей, которые компактно проживают в соседних районах, в том числе в Московской области", - сказал журналистам председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев уточнил, что на территории региона будет образовано до пяти участков по выборам мэра Москвы. "Фактически речь идет о дальнейшем развитии безбарьерной системы голосования на всей территории РФ. Совместными усилиями мы сделаем все возможное для того, чтобы те жители Москвы, которые находятся за ее пределами, в частности, на территории Владимирской области, получили возможность реализовать свое право при голосовании на выборах главы города", - добавил он.

О загородных участках

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в дачное время.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.