Путин и Нетаньяху обсудят 11 июля палестино-израильское урегулирование и Сирию

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят на встрече 11 июля в России двустороннее сотрудничество и международные дела, включая палестино-израильское урегулирование и Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"11 июля президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, - говорится в сообщении. - Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии".

Отмечается, что Нетаньяху посетит также полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. 11 июля путевку в финал турнира разыграют сборные Англии и Хорватии.