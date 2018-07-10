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Путин и Нетаньяху обсудят 11 июля палестино-израильское урегулирование и Сирию

Политика
10 июля, 12:03 дата обновления: 10 июля, 12:10 UTC+3

Предполагается, что лидеры России и Израиля обсудят также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят на встрече 11 июля в России двустороннее сотрудничество и международные дела, включая палестино-израильское урегулирование и Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"11 июля президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, - говорится в сообщении. - Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии".

Отмечается, что Нетаньяху посетит также полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. 11 июля путевку в финал турнира разыграют сборные Англии и Хорватии.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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