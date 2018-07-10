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Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами

Политика
10 июля, 12:33 дата обновления: 10 июля, 12:41 UTC+3

Высказывание американского парламентария "трудно понять", добавил пресс-секретарь президента РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Кремле объясняют критические высказывания американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего власти РФ с мафией, с русофобским давлением внутри США и стереотипами о России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением", - заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Кеннеди. Представитель Кремля также заметил, что эти слова сенатора "трудно понять", особенно без учета контекста, в котором они были сказаны.

Ранее Кеннеди, который недавно побывал с визитом в России, заявил, что сотрудничать с российскими властями все равно, что "иметь дело с мафией".

 

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