Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Кремле объясняют критические высказывания американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего власти РФ с мафией, с русофобским давлением внутри США и стереотипами о России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением", - заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Кеннеди. Представитель Кремля также заметил, что эти слова сенатора "трудно понять", особенно без учета контекста, в котором они были сказаны.

Ранее Кеннеди, который недавно побывал с визитом в России, заявил, что сотрудничать с российскими властями все равно, что "иметь дело с мафией".