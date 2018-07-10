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В Совфеде подготовят законопроект о предотвращении конфликта интересов парламентариев

Политика
10 июля, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Подобный закон существует для госслужащих, отметил глава комитета СФ по регламенту и организации работы палаты Андрей Кутепов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации работы палаты Андрей Кутепов сообщил, что в Совфеде создается рабочая группа, которая подготовит законопроект о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов парламентариев с исчерпывающим списком возможных нарушений.

"Мы создаем эту рабочую группу для того, чтобы помочь разобраться парламентариям, что является конфликтом интересов, а что - нет, чтобы не стать объектом давления со стороны. Именно для этого будет создан список нарушений", - рассказал Кутепов ТАСС во вторник.

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек, проработавший всю жизнь в аграрной сфере и, возможно, имевший когда-то бизнес в этой области, пришел работать в комитет СФ по аграрным вопросам, "именно потому что хорошо разбирается в этом направлении". По мнению сенатора, важно прояснить, является ли такая ситуация конфликтом интересов. "Вроде и да, но с другой стороны, логично, что он именно в этой области продолжает работать. И он, конечно, будет лоббировать интересы именно этой области деятельности", - предположил глава комитета СФ.

Он также рассказал, что подобный закон существует для госслужащих, но его нет для парламентариев, хотя в деятельности народных избранников есть своя специфика.

Сенатор добавил, что уже после принятия соответствующего закона может быть создана комиссия по конфликту на подобие тех, которые призваны решать конфликты с госслужащими. "В комиссию по конфликту интересов человек приходит не для того, чтобы быть наказанным или поощренным. У него появляются сомнения, он идет разбираться с ситуацией", - сказал Кутепов.

Он добавил, что законопроект должен быть подготовлен до 1 декабря 2018 года. Как ожидается, соответствующие изменения могут коснуться двух федеральных законов: "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации" и "О противодействии коррупции".

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Кутепов, Андрей Викторович
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