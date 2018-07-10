Володин отметил роль Собянина в динамичном развитии Москвы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия в Госдуме выставки, посвященной столичной городской программе благоустройства "Моя улица", отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина в динамичном развитии столицы.

"Необходимо подчеркнуть, что то, что мы сейчас можем на выставке видеть, сделано за прошедшие четыре года", - обратил внимание председатель нижней палаты парламента, поблагодарив мэра Москвы и его команду, которые, по его словам, "делают все для того, чтобы город менялся к лучшему".

Володин добавил, что "при принятии законов, формировании бюджета Дума многое сделала для того, чтобы у города были средства для реализации задуманных проектов". "Но еще раз хочу подчеркнуть, что и раньше были средства, но вот такого динамичного и осмысленного развития, когда мы с вами сегодня видим город комфортным и удобным для проживания, раньше не было, а сегодня это есть. Мы гордимся своей столицей и высказываем слова благодарности нашему мэру", - сказал Володин.

О программе

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы. Главная ее задача - создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по "Моей улице" благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом 2017 году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

В 2018 году, кроме центральной части, власти Москвы планировали распространить городскую программу в спальных районах Москвы. В частности, планировалось благоустроить улицы и парковые зоны в Марьине, Зеленограде, Братееве, Южном Бутове.