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Глава Калмыкии возглавил список "Единой России" на выборах в парламент республики

Политика
10 июля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В тройку кандидатов вошли также спикер Народного хурала Анатолий Козачко и директор этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты Менгиян Ареев

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Калмыкии Алексей Орлов возглавил список кандидатов от партии "Единая Россия" для выдвижения на предстоящих выборах депутатов в Народный хурал (парламент республики). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Глава Калмыкии, член высшего совета партии "Единая Россия" Алексей Орлов возглавил список кандидатов от регионального отделения партии на выборах депутатов в Народный хурал. Второе и третье места в списке заняли, соответственно, секретарь республиканского отделения "Единой России", спикер Народного хурала Анатолий Козачко и директор этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты Менгиян Ареев", - сказали в пресс-службе.

Партийная тройка лидеров определилась по итогам конференции регионального отделения "Единой России".

Алексей Орлов возглавил Калмыкию в октябре 2010 года, до этого был первым заместителем председателя правительства республики и постоянным представителем республики при президенте РФ. В 2014 году Орлов победил на досрочных выборах губернатора, набрав 82,8% голосов. Срок полномочий Орлова должен завершиться в 2019 году.

Выборы депутатов Народного хурала (парламента) шестого созыва пройдут в единый день голосования - 9 сентября. Также в этот день в Калмыкии состоятся дополнительные выборы в собрания депутатов в нескольких районных муниципальных образованиях и дополнительные выборы в Элистинское городское собрание.

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