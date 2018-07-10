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Патрушев обсудил в Крыму вопросы охраны государственной границы

Политика
10 июля, 14:22 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ пообщался с моряками и летчиками, а также посетил боевой корабль

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Крыму временную стоянку пограничных кораблей и аэродром совместного базирования в Бельбеке, а также обсудил вопрос охраны госграницы.

"Патрушев заслушал доклад представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, обсудил вопросы охраны государственной границы", - сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Кроме того, Патрушев посетил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 "Изумруд". "Корабль комфортный, современный. Позволяет решать боевые задачи", - рассказал он.

Секретарь Совбеза на аэродроме "Бельбек" проинспектировал также ход реконструкционных работ, пообщался со строителями и летчиками. "Патрушеву доложили, что в новом облике аэродром полностью зафункционирует в 2020 году. Он будет принимать как военные самолеты, так и гражданские, в том числе чартерные рейсы", - сообщили в пресс-службе.

Завершая поездку, Патрушев посетил музейно-выставочный комплекс "Константиновская батарея".

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