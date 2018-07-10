Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров обсудил с генсекретарем МИД Омана решение кризисов на Ближнем Востоке

Политика
10 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели вопрос расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с генеральным секретарем МИД Омана Бадром аль-Бусаиди урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была дана высокая оценка сложившемуся продвинутому уровню российско-оманского политического диалога, неизменно характеризующегося близостью или совпадением подходов Москвы и Маската по актуальной региональной и международной проблематике, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом была подчеркнута необходимость скорейшего урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политическими средствами, на основе национального консенсуса, в четком соответствии с принципами международного права и Уставом ООН".

"Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - продолжили в МИД РФ. - Было высказано общее мнение, что укрепление многоплановых связей между Россией и Оманом отвечает их долгосрочным интересам, служит делу обеспечения безопасности и стабильности на обширном ближневосточном пространстве".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Оман Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Трамп назвал Путина своим соперником
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
СМИ: всех эвакуированных из пещеры в Таиланде людей доставили в больницу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!