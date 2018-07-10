Лавров обсудил с генсекретарем МИД Омана решение кризисов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с генеральным секретарем МИД Омана Бадром аль-Бусаиди урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была дана высокая оценка сложившемуся продвинутому уровню российско-оманского политического диалога, неизменно характеризующегося близостью или совпадением подходов Москвы и Маската по актуальной региональной и международной проблематике, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - При этом была подчеркнута необходимость скорейшего урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов политическими средствами, на основе национального консенсуса, в четком соответствии с принципами международного права и Уставом ООН".

"Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития всего комплекса традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая расширение сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - продолжили в МИД РФ. - Было высказано общее мнение, что укрепление многоплановых связей между Россией и Оманом отвечает их долгосрочным интересам, служит делу обеспечения безопасности и стабильности на обширном ближневосточном пространстве".