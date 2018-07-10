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Депутат ГД: планы НАТО по созданию новых авиаэскадрилий приведут к нагнетанию в сфере ПРО

Политика
10 июля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что альянс может создать к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Планы НАТО по увеличению военных расходов, а также по созданию дополнительных батальонов и аэроэскадрилий к 2020 году приведут к нагнетанию обстановки, в том числе в сфере ПРО. Такое мнение высказал во вторник журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Экспертное мнение

Автор: ДУБРОВИН Денис Дубровин
Денис

Саммит НАТО: как заработать на обороне

Перейти в раздел Мнения

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля заявил, что в 2019 году страны НАТО достигнут рекордного увеличения своих военных расходов, а также примут на саммите решение о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых развернуться за 30 дней.

"Это, естественно, усилит напряженность, потому что сухопутная активность имеет свои зоны ограничения, а увеличение числа эскадрилий - это основные подразделения ВВС стран НАТО и американские - и их барражирование вдоль границ России резко приведет к нагнетанию противовоздушной и противоракетной обстановки", - заявил Шаманов.

По его словам, подобные планы альянса "нельзя не учитывать".

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Персоны
Столтенберг, Йенс Шаманов, Владимир Анатольевич
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