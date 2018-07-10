Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии подготовку "астанинской" встречи в Сочи

Политика
10 июля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Встреча запланирована на конец июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом подготовку новой встречи в астанинском формате (Россия, Иран, Турция), которая пройдет в конце июля в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая вопросы политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также подготовки к 10-й Международной встрече по Сирии в астанинском формате, запланированной на конец июля в Сочи", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Криштиану Роналду
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Украина получила предложение от китайской компании выкупить российскую долю акций ТВЭЛ
6
"Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
7
Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!