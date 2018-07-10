Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии подготовку "астанинской" встречи в Сочи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом подготовку новой встречи в астанинском формате (Россия, Иран, Турция), которая пройдет в конце июля в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая вопросы политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также подготовки к 10-й Международной встрече по Сирии в астанинском формате, запланированной на конец июля в Сочи", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.