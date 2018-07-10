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РФ считает, что у США есть все возможное для скорейшей ликвидации химарсенала

Политика
10 июля, 19:40 дата обновления: 10 июля, 20:09 UTC+3

Москва также призывает Вашингтон "в кратчайшие сроки" избавиться от запасов такого оружия

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ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Россия призывает США как можно скорее уничтожить свои запасы химического оружия. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Со времени вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошло более двадцати лет. Но до сих пор так и не достигнута одна из основных целей Конвенции - всеобъемлющее уничтожение химоружия, - напомнил он. - На сегодня единственным государством - обладателем химарсеналов остаются США, которые, несмотря на наличие финансовых, материальных, людских и технологических ресурсов, не торопятся выполнять свое основное обязательство по КЗХО".

"Призываем США взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химарсенала, и, следуя нашему примеру, сделать это в кратчайшие сроки, - подчеркнул Каламанов. - Все возможное для этого у американской стороны имеется"

Россия также категорически не согласна с решением о наделении ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия и считает его нелегитимным, добавил Каламанов.

Мы категорически не согласны с этим решением, считаем его нелегитимным, - отметил он. - Именно поэтому мы вместе с еще 23 государствами проголосовали против его принятия [на специальной сессии Конференции государств-участников 26-27 июня]".

"Россия никогда не признает никаких решений по превращению ОЗХО, сугубо технической организации, не входящей в систему ООН, в структуру по определению виновных в инцидентах с химоружием, - добавил Каламанов. - Наличие такого мандата подразумевает применение санкций к конкретному государству, что является исключительной прерогативой СБ ООН".

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Каламанов, Георгий Владимирович
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