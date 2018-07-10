Россия призвала Британию прояснить, какие работы ведутся в химлаборатории Портон-Дауна

ГААГА 10 июля. /ТАСС/. Великобритания должна объяснить, какие работы ведутся в химлаборатории Портон-Дауна и почему у них в стране "гуляют" отравляющие вещества. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета ОЗХО глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Настало время, чтобы власти Великобритании сами, наконец, четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна - центре по защите от химоружия, где, собственно, производился тот самый токсичный химикат, который относится к массиву изучаемых в западных странах новых нервно-паралитических веществ под названием "Новичок", - подчеркнул он. - Надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране "гуляют" отравляющие вещества".