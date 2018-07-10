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В Совфеде заявили, что планы НАТО по наращиванию мощи не представляют угрозы для России

Политика
10 июля, 20:52 дата обновления: 10 июля, 21:11 UTC+3

Сенатор Виктор Бондарев добавил, что Москва может противостоять "любой потенциальной военной угрозе"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Планы Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи и увеличению странами - членами организации расходов на оборону не представляют угрозы для России даже в случае их реализации. Об этом заявил во вторник ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Экспертное мнение

Автор: ДУБРОВИН Денис Дубровин
Денис

Саммит НАТО: как заработать на обороне

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"Представляют ли угрозу для России их намерения создать 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, способных развернуться за 30 дней? Нет, не представляют, даже в случае точного их воплощения. Потому что наша оборона крепка, а военная мощь прочна, и мы можем противостоять любой потенциальной военной угрозе", - сказал он, добавив, что геополитические противники РФ "это отлично понимают".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи лидеров стран альянса в Брюсселе выступил с утверждением о том, что члены блока в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов - "на миллиарды долларов". Кроме того, участники объединения примут решение "о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых развернуться за 30 дней".

Бондарев со своей стороны отметил, что США "делают погоду в НАТО, поэтому сейчас члены альянса под их руководством и с их подачи будут наращивать расходы на оборону, чтобы довести их в 2019 году до рекордных отметок". "Это не консолидированное решение, а продавленное Штатами", - убежден сенатор.

"Военные чиновники США готовы предлагать и анонсировать любые амбициозные планы, дабы получить больше бюджетных денег", - продолжил глава комитета верхней палаты российского парламента.

По его мнению, "американская военная промышленность, несмотря на ее безусловные успехи и достижения, все же во многом представляет собой мыльный пузырь". "Те же stealth-технологии, которые, конечно, можно назвать в определенном смысле прорывными, вовсе не так неуязвимы, как преподносили американцы. И очень много американских ноу-хау, разработок и проектов, в том числе в сфере ОПК, "заточены" под максимальную выкачку денег", - констатировал Бондарев.

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