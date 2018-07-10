Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Внук Брежнева умер в Крыму

Политика
10 июля, 23:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Андрей Брежнев скончался от инфаркта в возрасте 57 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Брежнев

Андрей Брежнев

© Алексей Панов/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму от инфаркта, сообщил ТАСС во вторник председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик.

"Да, действительно, он умер. Причина смерти - инфаркт", - сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии "Родина".

Собеседник агентства пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии "Родина".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым "Родина"
Персоны
Брежнев, Леонид Ильич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
5
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!