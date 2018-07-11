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ЦИК выдал удостоверение депутата Госдумы Татьяне Кривенко, получившей мандат Говорухина

Политика
11 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ранее кандидатуру Кривенко предложил генсовет "Единой России"

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ЦИК России в среду вручил начальнику управления контроля департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Татьяне Кривенко удостоверение депутата Госдумы от фракции "Единая Россия". Кривенко получила мандат после кончины 14 июня режиссера, председателя думского комитета по культуре Станислава Говорухина.

"Зарегистрировать депутата Государственной думы... седьмого созыва Кривенко Татьяну Олеговну. Выдать зарегистрированному депутату Государственной думы... удостоверение об избрании", - отмечается в постановлении ЦИК.

Говорухин избрался в Госдуму седьмого созыва по списку "Единой России", был вторым номером в московской региональной группе. Возглавлял московский список мэр города Сергей Собянин. 4 июля ЦИК принял решение о передаче мандата Говорухина Кривенко.

Ранее пресс-служба "Единой России" сообщила, что генеральный совет партии предложил Кривенко в качестве кандидата на замещение вакантного депутатского мандата в связи "с активным участием зарегистрированного кандидата в деятельности партии после выборов".

Кривенко шла в московской группе избирательного списка под 17-м номером. По закону партия имеет право сама предложить кандидатуру на вакантный мандат депутата, избиравшегося по федеральному списку, из числа зарегистрированных, но не прошедших в Госдуму кандидатов из той региональной группы списка, по которой баллотировался и выбывший парламентарий.

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Персоны
Кривенко, Татьяна Олеговна Говорухин, Станислав Сергеевич
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