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Более 2 тыс. УИКов в Подмосковье будут оборудованы видеокамерами

Политика
11 июля, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Всего 9 сентября в регионе будут работать 4,2 тыс. избирательных участков

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. участковых избирательных комиссий на предстоящих выборах в Московской области будут оборудованы видеокамерами, с помощью которых будет вестись прямая трансляция. Об этом в рамках заседания в среду сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"В Московской области депутаты избираются. Будут использовать видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 73 ТИКах и 2170 УИКах", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в единый день голосования 9 сентября пройдут выборы губернатора. Также в этот день пройдут 43 голосования по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

В области будут работать 4,2 тыс. избирательных участков, причем не менее пяти планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ для удобства жителей. На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют порядка 1,7 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 годов выпуска.

Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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