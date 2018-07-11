Более 3,5 тыс. УИКов на выборах мэра в Москве будут оборудованы видеокамерами

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) на предстоящих выборах в Москве будут оборудованы видеокамерами, оттуда будет вестись прямая трансляция. Об этом на заседании в среду сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"В Москве избирается мэр, будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в Интернет на 128 ТИКах [территориальная избирательная комиссия] и 3,6 тыс. УИКах", - сказала она.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. В этом году впервые для выборов градоначальника столицы будут организованы загородные участки. Их планируют создать на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу мэр города Сергей Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По итогам опроса москвичей о расположении загородных избирательных участков власти получили более 18 тыс. предложений. Наибольшее количество заявок на образование таких участков зафиксировано в Подмосковье, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областях. -