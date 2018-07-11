ЦИК удовлетворит все заявки на просмотр записей с участков на выборах президента РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что около 200 заявок на доступ к видеозаписям с избирательных участков с состоявшихся в марте выборов президента РФ поступило в комиссию. По ее словам, всем, у кого "остался интерес" к просмотру записей, будет предоставлена эта возможность.

"У нас было 196 заявок [на доступ к видеозаписям], 98 удовлетворено. Я дала поручения по 98 заявкам, которые не были удовлетворены по тем или иным причинам, разобраться [с заявками]. Всем, у кого интерес остался, напрямую, через ЦИК, будут предоставлены материалы видеонаблюдения", - сказала Памфилова в среду на заседании комиссии.

По ее словам, ЦИК заинтересован в том, чтобы видеонаблюдение "работало на полную катушку" и помогало выявлять недостатки в работе избирательной системы.

"Я приглашаю... мы вам предоставим полную возможность [просматривать записи] как экспертам. Пожалуйста, вместе с нашими сотрудниками садитесь в специально оборудованное помещение и хоть сутками смотрите столько, сколько нужно, [смотрите] все, что нужно", - добавила она.