На довыборах в Госдуму будет открыто около 100 избирательных участков в 80 странах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 100 избирательных участков для голосования за рубежом на дополнительных выборах в Госдуму будут открыты примерно в 80 странах мира. Об этом заявила в среду глава ЦИК России Элла Памфилова.

"На дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва будет организовано голосование избирателей, проживающих за пределами РФ, в четырех из семи одномандатных округов. По предварительной информации МИД РФ, на территории 80 стран будет организован 101 избирательный участок", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она напомнила, что предельный срок образования зарубежных избирательных участков - не позднее 20 июля, в исключительных случаях - 3 сентября.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи вакантных на данный момент одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской (два округа), Самарской и Тверской областях. К некоторым из этих округов приписаны зарубежные избирательные участки.