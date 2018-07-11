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На довыборах в Госдуму будет открыто около 100 избирательных участков в 80 странах

Политика
11 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Глава ЦИК России Элла Памфилова напомнила, что предельный срок образования зарубежных избирательных участков - не позднее 20 июля

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 100 избирательных участков для голосования за рубежом на дополнительных выборах в Госдуму будут открыты примерно в 80 странах мира. Об этом заявила в среду глава ЦИК России Элла Памфилова.

"На дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва будет организовано голосование избирателей, проживающих за пределами РФ, в четырех из семи одномандатных округов. По предварительной информации МИД РФ, на территории 80 стран будет организован 101 избирательный участок", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она напомнила, что предельный срок образования зарубежных избирательных участков - не позднее 20 июля, в исключительных случаях - 3 сентября.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи вакантных на данный момент одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской (два округа), Самарской и Тверской областях. К некоторым из этих округов приписаны зарубежные избирательные участки.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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Россия
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