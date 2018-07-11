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ЦИК одобрил формирование загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы

Политика
11 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что при реализации пилотного проекта необходимо "соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное удобство"

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) одобрили порядок образования избирательных участков за пределами территории столицы на выборах мэра Москвы 9 сентября. Соответствующее решение принято в рамках заседания Центризбиркома, передает в среду корреспондент ТАСС.

"Это пилотный проект, рассчитанный на реализацию избирательных прав. Есть разные мнения. Некоторые говорят, что чем более современнее, тем меньше контроля. Очень важно соблюсти безопасность, максимальную прозрачность, максимальное удобство, убрать все барьеры и обеспечить максимальный контроль - надо все это совместить. Над этим мы будем работать вместе с вами [Москвой], - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что Москва проводит данный эксперимент не ради предстоящих выборов, "а для России, чтобы мы в целом на следующих выборов смогли уже на основе этих событий сделать огромный шаг вперед".

"Понятно, что это стало возможным даже в качестве эксперимента только благодаря тому, что Москва имеет такой организационный, технологический, финансовый и человеческий потенциал, потому что без всего этого невозможно реализовать проект. При всем при этом мы понимаем, что это только шаг на пути создания той общественной атмосферы, которая спокойно примет очень важное предложение, которое мы прорабатываем, не только об экстерриториальных мест для голосования, но и об экстерриториальности самих участковых избирательных комиссий", - добавил Булаев.

О загородных участках

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

Ранее руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что рабочая группа рекомендует образовать 209 загородных избирательных участков по выборам мэра столицы в четырех близлежащих регионах - в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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Выборы мэра Москвы - 2018
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Собянин, Сергей Семенович Памфилова, Элла Александровна Шапошников, Алексей Валерьевич
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