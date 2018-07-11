Косачев: члены Совфеда планируют новые контакты с сенаторами США в ближайшее время

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации планируют "определенные контакты" с американскими сенаторами в ближайшее время.

Об этом сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"У нас определенные контакты с Сенатом США запланированы на ближайшие недели или месяцы", - сказал Косачев на заседании комитета, добавив, что пока не будет раскрывать детали. В ходе заседания Косачев рассказал об итогах встречи с американскими парламентариями в Совете Федерации, которая прошла во взаимоуважительном ключе.

Сенатор напомнил, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, когда будет переизбираться вся Палата представителей и одна треть Сената. "Мы в ходе нашей беседы попросили коллег передать будущему составу сенатского комитета по международным делам, который будет сформирован или переформатирован по итогам ноябрьских выборов, нашу сохраняющуюся готовность к диалогу по линии комитетов по международным делам", - сказал Косачев.

"Будем работать дальше. Непонятно, как этот диалог будет выстроен на будущее", - добавил он. Сенатор отметил, что, возможно, международные комитеты могли бы проводить совместные заседания.

Делегация Конгресса США находилась в России с 30 июня по 5 июля. В ходе визита американские парламентарии посетили Санкт-Петербург, где пообщались с губернатором Георгием Полтавченко. 3 июля в Москве прошли переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также встречи в Госдуме и Совете Федерации. Кроме того, 7 июля по инициативе американской стороны состоялась встреча с российскими парламентариями в Бундестаге на полях летней сессии ПА ОБСЕ.