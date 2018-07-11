Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Глава российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что парламентарии РФ покинули заседание ассамблеи из-за грубого нарушения регламента.

"Российская делегация считает, что отсутствие ряда депутатов-авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом. В издевательской манере господин [представитель Грузии Георгий] Церетели говорил нам о том, что его могут уведомить почтовым голубем, с помощью мессенджеров и так далее об отсутствии депутатов. Мы так не считаем, это грубое нарушение регламента, оно ставит под сомнение смысл и количество легитимных подписей под резолюцией. Российская делегация не даст оскорблять себя и РФ с помощью таких псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели", - заявил Толстой журналистам в среду.

Толстой добавил, что делегация РФ заявила о нарушении регламента при рассмотрении двух антироссийских резолюций на сессии ПА ОБСЕ в Берлине и потребовала отложить голосование по этим документам.

"Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи", - сказал Толстой. "Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи", - подчеркнул он.

"Вряд ли кто-то из вас согласится с тем, что мы все должны здесь присутствовать, а есть отдельные депутаты, у которых есть телефон господина Церетели и которые могут ему звонить и по телефону сообщать о том, что их не будет на том или ином заседании", - продолжил Толстой. Он напомнил, что "существует регламент, в котором сказано, что член ассамблеи должен в случае своего отсутствия надлежащим образом уведомить председателя". "Не по мобильному телефону, а письменно", - акцентировал внимание глава делегации РФ. "В связи с этим делегация РФ категорически возражает против включения в итоговую декларацию [подписей] госпожи [шведского депутата Маргареты] Седерфельт и господина [главы украинской делегации Артура] Герасимова, которые отсутствуют на сегодняшней сессии", - заключил он.

Заявиление и. о. спикера ПА ОБСЕ

Со своей стороны и. о. спикера Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели утверждает, что все подписи под резолюцией "сохраняют силу". "Даже если бы мы не получили письменного отказа от приезда сюда, тем не менее есть возможность направить целый ряд различных посланий и сообщений. Может, поручить украинской делегации разъяснить эту ситуацию, но, мне кажется, мы можем хоть час это обсуждать", - сказал он.

Церетели указал на то, что в соответствии с регламентом "в случае, если член делегации зарегистрировался, но не может присутствовать на ежегодной сессии в силу непреодолимых обязательств, его или ее подписи сохраняют силу при условии, что председатель ПА был соответствующим образом уведомлен об этом главой делегации". "Здесь нигде не разъяснятся, что значит "соответствующим образом": может, голубь принесет это письмо, извините за шутку, можно уведомить в письменном виде, по мессенджеру, по электронной почте", - добавил он.

"Я сам считаю, наши эксперты считают, что информация была соответствующим образом доведена [до сведения]. Если мы будем выяснять, что означает "соответствующим образом уведомлен", то мы никуда не придем", - заключил Церетели.