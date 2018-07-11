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Венедиктов: московский стандарт выборов необходимо распространить на регионы РФ

Политика
11 июля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра подчеркнул важность технического обеспечения и баланса политических и гражданских сил

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Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов считает, что московский стандарт выборов необходимо распространить на регионы РФ для совершенствования уровня избирательной системы. Об этом заявил в среду журналистам Венедиктов по итогам заседания ЦИК.

"Московский стандарт выборов - это не только техника, тотальное видеонаблюдение и присутствие наблюдателей, это договоренность между различными штабами, ассоциациями наблюдателей. Выборы в Москве и московский стандарт - это консенсус всех политических и гражданских сил, а также институтов, которые раньше на контакт не шли. Вот это на Россию нужно распространять", - сказал Венедиктов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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