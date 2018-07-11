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Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента

Политика
11 июля, 14:04 UTC+3

Депутат Госдумы Артем Туров назвал происходящее политическим фарсом

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Член делегации РФ на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Госдумы Артем Туров не исключил, что российские парламентарии могут отказаться от дальнейшего участия в заседаниях ассамблеи, если представители других стран продолжат нарушать регламент.

"Если к нам дальше будут так относиться коллеги, с таким нарушением регламента, действующих правил, мы тогда будем рассматривать вопрос вообще о смысле участия нашей делегации в заседаниях ПА ОБСЕ. Если нас не слышат, если создается искусственная конфронтация (хотя сам институт ОБСЕ создавался для преодоления конфронтации и поиска решения сложных вопросов), если нам не дают нормально работать и строят препятствия, какой смысл нам в этом участвовать, если все это превращается в политический фарс?" - сказал Туров журналистам в среду.

Российская делегация считает политическим шулерством обращение с регламентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ при рассмотрении антироссийских резолюций, отметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Господин [и. о. спикера ПА ОБСЕ, представитель Грузии Георгий] Церетели по любому поводу поднимал для консультаций представителей делегации Украины, которая нам рассказывала сказки, что господин Герасимов (глава делегации - прим. ТАСС) бегает сейчас по окопам, поскольку Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией. Налицо политическое шулерство, которое господин Церетели допустил на сегодняшнем заседании. Совершенно правильное решение приняла делегация РФ: вообще не голосовать по проекту берлинской декларации ПА ОБСЕ", - сказал сенатор.

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