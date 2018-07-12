Совещание послов и постпредов России пройдет в Москве 19-20 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совещание послов и постоянных представителей РФ состоится 19-20 июля в Москве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Центральным событием текущего периода станет очередное совещание послов и постоянных представителей Российской Федерации, которое проводится раз в два года. Оно состоится в Москве 19-20 июля", - сказала Захарова.

"Совещание будет организовано в формате пленарных заседаний и тематических секций, на которых будут рассмотрены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией. Предстоящее мероприятие позволит проанализировать российские внешнеполитические приоритеты на всех основных направлениях деятельности Министерства иностранных дел", - заключила Захарова.