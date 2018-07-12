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Совещание послов и постпредов России пройдет в Москве 19-20 июля

Политика
12 июля, 15:58 дата обновления: 12 июля, 16:36 UTC+3

Такие встречи проводятся раз в два года, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совещание послов и постоянных представителей РФ состоится 19-20 июля в Москве. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Центральным событием текущего периода станет очередное совещание послов и постоянных представителей Российской Федерации, которое проводится раз в два года. Оно состоится в Москве 19-20 июля", - сказала Захарова.

"Совещание будет организовано в формате пленарных заседаний и тематических секций, на которых будут рассмотрены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией. Предстоящее мероприятие позволит проанализировать российские внешнеполитические приоритеты на всех основных направлениях деятельности Министерства иностранных дел", - заключила Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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